El cap de Govern es mostra categòric respecte al futur del sector i assegura que les negociacions per a l’acord d’associació “van bé”

“No hi ha perill sobre el producte del tabac.” Així de categòric es va mostrar ahir el cap de Govern, Toni Martí, amb relació al desenvolupament de les negociacions per a l’acord d’associació i la incidència que poden tenir en el futur del sector. No va voler anar gaire més lluny respecte a la qüestió apel·lant a la prudència, però sí que va manifestar que “les negociacions van bé” i que hi ha un clima de comprensió respecte de les particularitats del Principat. Crípticament va manifestar que “Thomas Mayr-Harting [el cap negociador per Europa] diu el que diu i els