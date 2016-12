Actualitzada 23/12/2016 a les 06:50

L’Associació de Bancs Andorrans va entregar ahir 5.663,92 euros al programa Inspired Gift, de l’Unicef. El programa té com a objectiu pal·liar les necessitats dels nens i, per això, es compren aliments per al tractament de la desnutrició severa, vacunes contra el tètanus, kits de primers auxilis, pastilles potabilitzadores d’aigua, mantes i material escolar, va dir l’ABA en un comunicat.