La venda de loteria de Nadal es manté respecte de l'any passat

Ahir a la tarda només es podien comprar dècims de manera telemàtica

Les vendes de dècims de loteria per al sorteig de Nadal, que se celebra aquest matí a Madrid, s’han mantingut en xifres similars a les de l’any passat, segons les administracions consultades pel Diari. Ahir a la tarda, últim dia per comprar loteria, la majoria de les administracions havien esgotat els dècims per finestreta, tot i que encara es podien adquirir de manera telemàtica a les màquines dels establiments. Segons van explicar des de l’administració laurediana Bona Sort, les vendes enguany han “anat bé”, tal com van anar l’any passat, que “vam col·locar la mateixa quantitat de loteria”. Per al