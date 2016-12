La boira desvia a Reus els vols amb esquiadors anglesos

Actualitzada 22/12/2016 a les 06:42

Gerard del Castillo Andorra la Vella

Els primers tres vols de la campanya d’hivern de l’operador turístic britànic Neilson no van poder aterrar ahir a l’aeroport de Lleida-Alguaire a conseqüència de la boira. Els dos de primera hora del matí, procedents de Manchester i Londres, i el tercer de la tarda, també de la capital anglesa, van ser desviats fins a l’aeroport de Reus. Des d’allà, els prop de 600 viatgers van fer via per carretera fins a Andorra, on passaran una setmana esquiant. Els propers vols seran el 28 de desembre, i segons les previsions meteorològiques també es podrien veure afectats per la boira. A partir d’any nou, Neilson tornarà a fer els vols el diumenge i seran cinc i no tres els avions que aterrin a Catalunya.

Segons va explicar el responsable de Neilson a Andorra, Ian Archer, el desviament dels vols no va provocar cap incidència, ja que “comptem amb un operatiu tancat pels dies de boira”.