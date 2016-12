El consell directiu ha de decidir si el cessa sense indemnització o pagant uns setanta mil euros

Les presumptes irregularitats al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) durant la primera legislatura demòcrata, que l’actual Govern ha portat a la fiscalia perquè decideixi si hi ha delictes, es cobraran en breu la primera víctima. El consell directiu del SASS, segons fonts de l’entorn polític, ha decidit acomiadar el director financer, Quirze Font. El SAAS no ha decidit encara, però, quina fórmula utilitzarà.

S’estan analitzant totes les suposades irregularitats detectades pel Tribunal de Comptes, la intervenció i el Partit Socialdemòcrata per determinar si se l’acomiada per la via causal (falta molt greu) sense pagar indemnització o bé se’l cessa de forma

#6 Gerard

(22/12/16 10:33)



#5 16 anys després: segon comiat

(22/12/16 10:24)



#4 Lourdes

(22/12/16 10:00)



#3 pirula

(22/12/16 09:56)



#2 Picsou

(22/12/16 09:14)



#1 Cateto

(22/12/16 08:29)