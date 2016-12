La justícia del futur

El 5 de desembre passat es va col·locar la primera pedra de la nova Seu de la Justícia, un acte al qual van assistir el cap de Govern i els ministres Espot i Torres. L’edifici ha de dignificar l’administració de Justícia.

Primera hora del matí, a les deu, a la Seu de la Justícia. La Batllia bull d’activitat en un dimecres en què coincideixen vistes del Tribunal de Corts i del Tribunal Superior. També hi ha alguns judicis civils i altres activitats judicials a les sales de vistes. Al passadís comú hi ha una cinquantena de persones. Coincideixen acusats, víctimes i testimonis. I altres usuaris de la Justícia que estan a l’edifici per diferents requeriments. També advocats vestits amb toga esperant el seu torn per entrar a la sala i policies. I com no, periodistes, i a vegades acompanyats de fotògrafs