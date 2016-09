SDP creu que Andorra surt en el llistat per les taxes reduïdes

Bartumeu defensa que la catalogació perjudica l’arribada d’inversions

El president de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Jaume Bartumeu, va defensar ahir que l’exempció en certes taxes com l’impost reduït de la renda o la reducció de l’IGI han propiciat que Andorra aparegui en el llistat de 44 països que la Comissió Europea estudia incloure com a paradisos fiscals. “Aquesta no és una manera d’encarar les negociacions amb la UE, les exempcions no hi eren”, va precisar Bartumeu. En aquest sentit, va recordar que els altres països que negocien amb la UE, com Mònaco o San Marino, no apareixen en aquest llistat. “No han pretès ser els més llestos de