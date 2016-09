El ministre de Finances va signar el text el 12 de febrer passat a Brussel·les

El consell de la Unió Europea va aprovar ahir definitivament l’acord amb Andorra per facilitar l’intercanvi automàtic d’informació entre el país i els 28 estats membres. “L’acord contribuirà a les mesures dràstiques contra l’evasió d’impostos, exigint als estats membres de la UE i Andorra l’intercanvi d’informació de manera automàtica”, va explicar ahir el consell en un comunicat. Segons l’òrgan comunitari europeu, l’acord ampliarà l’intercanvi automàtic d’informació financera per “evitar que els contribuents ocultin capital dels seus ingressos o actius pels quals no s’han pagat impostos”.

El text validat ahir va ser signat el 12 de febrer passat a Brussel·les entre el