El sector reclama que la norma tingui en compte les especificitats del mercat del país

Tot i que les empreses asseguradores coincideixen que era necessària una nova llei per al sector, afirmen que veuen in­suficient el termini que els ha deixat el Govern per adaptar-se a la nova legislació, que es preveu que entri en vigor l’1 de gener del 2018. En aquest sentit, Amadeu Codina, president de l’Associació de Societats Andorranes d’Assegurances i Reassegurances, indica que la llei “és necessària i que fa temps que la demanem, però que arriba en un moment que per a les companyies es fa difícil complir amb la solvència”. Per això, remarca que ells demanaven “més termini de