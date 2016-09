La inversió estrangera representa el 2,4% del PIB segons el Govern

"Estem sembrant l'embrió" per implantar al país sectors alternatius, ha remarcat Missé

Actualitzada 19/09/2016 a les 18:29

El secretari d'Estat de Diversificació Econòmica, Josep Maria Missé, creu que l'impacte de la inversió estrangera sobre l'economia del país és significativa. Així, ha assenyalat que ara com ara representa "al voltant del 2,4%" sobre el PIB del país i ho ha posat en relació al fet que la mitjana europea se situï en l'1,24%. D'aquesta manera ha respost al president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, Marc Pantebre, que va manifestar que la inversió estrangera no era de moment rellevant.



Així, i tot i que ha admès que hi ha alguns aspectes a millorar, especialment la necessitat d'escurçar els temps de maduració dels projectes, Missé ha posat en relleu el fet que en quatre anys s'hagin aconseguit aquests resultats "satisfactoris". "Estem sembrant l'embrió" per implantar al país sectors alternatius, ha remarcat Missé, afegint que han pogut constatar que perquè aquests projectes donin fruits cal "un procés", un temps de "maduració que a tots ens agradaria que fos més ràpid" i que ha situat, actualment, entre els 12 i els 16 mesos. Així, ha manifestat que es continua treballant perquè aquests processos es puguin escurçar i per això, per exemple, des de l'Administració es pretén que els processos siguin "més àgils". El responsable de Diversificació Econòmica ha posat en relleu, a l'últim, els resultats obtinguts en certs sectors com ara el de salut.