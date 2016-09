Una seixantena d'investigadors europeus i asiàtics intercanvien experiències sobre intel·ligència artificial a l'UdA

La intel·ligència artificial, a debat Inauguració de la 13a Conferència Internacional sobre Modelització de Decisions per a la Intel·ligència Artificial, a càrrec de Yasuo Narukawa, Miquel Nicolau i Vicenç Torra. ANA / M. T.

Una seixantena d'investigadors, majoritàriament de Catalunya, el Japó i la Xina, participen fins dimecres en una conferència sobre intel·ligència artificial que se celebra per primera vegada a Andorra. Les jornades estan organitzades per dos experts: el japonès Yasuo Narukawa i el català Vicenç Torra, que treballa a la Universitat de Skövde (Suècia), juntament amb la Universitat d'Andorra.



L'objectiu del congrés és donar a conèixer els darrers avenços sobre la modelització de decisions en intel·ligència artificial, així com les seves aplicacions pràctiques, amb la voluntat d'acostar la part teòrica amb la vessant més pràctica d'aquesta disciplina, ja que tal com ha explicat Torra, la tecnologia que es desenvolupa es pot aplicar en sectors molt diferents, "per comprar llibres, viatges o fins i tot per recomanar moviments en un partit de futbol".



L'àmbit de la intel·ligència artificial ha evolucionat moltíssim en els darrers 50 anys, i tal com explica Vicenç Torra, hi ha experts que auguren que ràpidament es podrà sobrepassar el que fan actualment les persones, mentre que d'altres són més escèptics. Torra, expert en temes de raonament aproximat i de protecció de dades personals, considera que a curt termini no hi haurà canvis revolucionaris, perquè encara "hi ha problemes fonamentals que no s'han resolt". Amb tot, ha destacat que les fites en intel·ligència artificial són importants, com és el cas del programa AlpaGo que ha aconseguit guanyar el millor jugador del mil·lenari joc Go; o l'avenç en els vehicles autònoms, que avui en dia "ja es poden comprar, són una realitat".



De la seva banda, el rector de l'UdA, Miquel Nicolau, ha celebrat que el centre pugui acollir una activitat d'aquestes característiques perquè d'una banda contribueix a l'objectiu d'internacionalitzar la universitat, seguint amb la línia d'anar treballant amb institucions internacionals per atreure congressos i estudiants i fer recerca conjunta. I d'altra banda, també ajuda a promoure la recerca, un camp que tot i que l'UdA no va començar a explorar fins al 2006 i del qual actualment només hi ha quatre grups, es vol aconseguir que sigui un dels eixos fonamentals de la universitat.



La conferència sobre intel·ligència artificial s'emmarca en l'Open Innovation Week, una setmana durant la qual també es duran a terme les primeres Jornades de la Innovació i les Noves Tecnologies d’Andorra (INNTEC), del 22 al 24 de setembre a Escaldes-Engordany.