Govern i Generalitat treballen perquè l’operador Neilson porti esquiadors aquest hivern

Els governs d’Andorra i Catalunya treballaran conjuntament per dissenyar una estratègia per a l’aeroport d’Andorra-la Seu perquè al llarg de l’any vinent hi hagi les primeres operacions comercials. Així ho van acordar representants de les dues administracions en la trobada que van mantenir ahir a la tarda a Andor­ra la Vella. La reunió va servir per “posar en comú estratègies de dinamització i avançar en la consecució de nous reptes que serveixin per consolidar aquesta infraestructura”, tal com va expressar la Generalitat en un comunicat. En concret, avança que treballa amb companyies com Neilson per tal d’ampliar les destinacions i

#1 estevet

(17/09/16 08:06)