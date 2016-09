Rosa Gili adverteix que l’executiu passarà a ser “responsable” si malgrat els indicis penals no empren accions legals

El Partit Socialdemòcrata (PS) avisa que duran les irregularitats comeses pel Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) davant de la fiscalia si així ho determinen els informes “i el Govern no actua”. “Si després la fiscalia diu que no hi ha res, doncs tots ens quedarem tranquils. Però ara no sabem el que hi ha”, diu la consellera general del PS, Rosa Gili.

El Govern està pendent d’un tercer informe, després que el primer dictaminés indicis penals en les anomalies i, el segon no fos concloent a l’hora d’assenyalar si cal recórrer a la via penal o es pot considerar falta. “No

