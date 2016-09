El comú de Sant Julià decidirà la setmana vinent si porta al ministeri públic les irregularitats detectades en els comptes del 2015

La majoria comunal de Laurèdia en Comú no té un posicionament unitari respecte a què s’ha de fer amb les irregularitats detectades en els comptes del 2015. La decisió final segurament no quedarà fixada fins a la reunió del consell de comú on s’ha d’aprovar el pressupost del 2016 i on s’analitzaran al detall els punts polèmics dels comptes del 2015. Cal recordar que hi ha pagaments fets pel comú i rebuts per Naturlandia que no tenen una justificació clara, motiu pel qual el cònsol Josep Vila s’ha negat fins ara a aprovar els comptes de l’any passat. Tot i