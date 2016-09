El document de l’advocada Carme Moles el va encarregar el ministeri de Salut arran de les conclusions del Tribunal de Comptes

El resultat de l’informe que va encarregar el Govern per investigar les irregularitats comeses pel Sevei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) els exercicis 2013 i 2014 que va detectar el Tribunal de Comptes no és concloent. L’advocada que ha analitzat les anomalies, Carme Moles, ha trobat indicis penals i per tant ha recomanat que l’afer s’ha de posar en mans de la fiscalia. Una decisió que encara no s’ha pres. Després d’examinar el document, l’executiu va prendre la decisió d’encarregar un contrainforme al gabinet jurídic de Govern que va elaborar de manera immediata i ràpida Emilio Torrejón. El treball del responsable

