Martí diu que Higini Cierco li va reconèixer que intervenir BPA era l'única solució

El cap de Govern, Toni Martí, ha assegurat avui que Higini Cierco, durant una de les converses que va mantenir després de la intervenció de BPA, li va reconèixer que, davant l'aparició de la nota del FinCEN, el Govern "no podia fer altra cosa que intervenir el banc". Davant d'això, Martí ha lamentat que posteriorment els accionistes majoritaris del banc interposessin una demanda contra la decisió d'intervenir-lo.



En el marc d'una entrevista al programa 'Ara i aquí' de RNA, el cap de Govern ha negat que durant les converses amb Higini Cierco es parlés de les presumptes pressions que van rebre de les autoritats espanyoles per aconseguir la informació sobre la família Pujol, i considera que els Cierco haguessin hagut d'informar l'INAF, la fiscalia i, sobretot, no cometre el delicte de revelació de secrets. Així mateix, també ha qualificat de poca coherència acusar el Govern de ser coneixedor de les intencions del FinCEN abans del 10 de març quan els responsables del banc ho sabien molt abans tal com han revelat.



Amb tot, ha volgut deixar clar que el cas Pujol i el cas BPA són dues qüestions "completament diferents", i ha subratllat que "no estem parlant de compensacions, sinó de casos de presumpte blanqueig relacionat amb bandes organitzades".

