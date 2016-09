Sortejades les llicències especials de caça del cabirol, de mufló i de l'isard a Enclar

Isard Al vedat d'Enclar es podran capturar 22 isards ANA

Actualitzada 15/09/2016 a les 17:04

El Govern va realitzar dimarts el sorteig per adjudicar llicències de caça per a les espècies de cabirol i mufló, i també per a l'isard al vedat d'Enclar. Enguany s’han atribuït per a l’espècie cabirol, 60 femelles i 60 mascles, i per a l’espècie mufló, 70 femelles i 70 mascles. Pel que fa a l’isard a Enclar, s’han atribuït 22 captures, una d’elles trofeu.



El resultat dels adjudicataris d'aquestes llicències i el tipus de captura atribuïda, es pot consultar al web www.patrimoninatural.ad. Així mateix, aquests resultats es publicaran en el proper Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. Val a dir que el període per fer efectiu el pagament de l’import corresponent de la llicència especial de caça serà del 26 de setembre al 30 de setembre, ambdós dies inclosos, durant els dies laborables i els horaris oficials d’atenció al públic, al Servei de Tràmits del Govern o als serveis de Tràmits dels comuns.