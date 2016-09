Martí confia que es pugui comptar amb l'heliport l'any vinent

Actualment s'està a l'espera de rebre els estudis de viabilitat de la nova ubicació a l'alçada de FEDA

Actualitzada 15/09/2016 a les 19:05

La presentació de l'Informe Econòmic de l'any 2015 efectuat per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, que ha tingut lloc aquest dijous al Centre de Congressos, ha servit també per reiterar l'interès que manté el Govern en la creació d'un heliport nacional. D'aquesta manera, durant l'explicació de les inversions estratègiques que s'inclouran dins el pressupost per a l'exercici 2017, el cap de Govern, Toni Martí, ha remarcat que des del Govern "no hem renunciat a l'heliport nacional" i, per tant, ha explicat que "l'any vinent, quan torni a seure aquí amb el president de la Cambra, espero que ens puguem autofelicitar de poder tenir un heliport". Així mateix, ha recordat que actualment s'està a l'espera de rebre els estudis de viabilitat de la nova ubicació a l'alçada de FEDA, la qual, segons Martí, "compta amb una bona predisposició amb els propietaris dels terrenys i, a més, estem parlant d'una ubicació, ben situada, al mig d'Andorra i al costat del túnel dels Dos Valires".



Malgrat reconèixer que "apropar les vies de comunicació entre Andorra i els grans centres de negoci és indispensable per seguir desenvolupant el sector empresarial, però també el laboral i el turístic", Martí ha insistit que s'ha d'anar fent feina "dins la prudència i la constància". En aquesta línia, ha reconegut que també s'està treballant amb el Govern d'Espanya i amb la Generalitat de Catalunya per seguir desenvolupant l'aeroport Andorra-La Seu a escala comercial.



"La crisi BPA ja no suposa un element de vulnerabilitat per a la nostra economia"



D'altra banda, fent referència al creixement econòmic del 0,8 de l'any 2015, Martí ha posat en relleu que "molt probablement, tindríem una perspectiva més favorable si no fos pel contratemps que hem trobat des de l'inici d'aquesta legislatura". Martí ha indicat que malgrat les adversitats, actualment les agències de ràting reiteren que Andorra gaudeix d'una estabilitat política i econòmica, "a més de deixar clar que la crisi de BPA ja no suposa un element de vulnerabilitat per a la nostra economia".



Així, Martí s'ha mostrat satisfet que "els avaluadors consideren que ja som fora de perill, ja que les tres principals prioritats del Govern s'han complert, els clients legítims han recuperat els seus estalvis, els treballadors han mantingut -majoritàriament- el seu lloc de treball i l'AREB ha culminat un procés de subhasta amb la venda del Vallbanc a un reconegut fons nord-americà". D'aquesta manera, ha recalcat que des del Govern "entenem, deixant de banda els nombrosos processos judicials sobre blanqueig de capitals que, malauradament, estan oberts, que ja hem superat aquesta crisi".