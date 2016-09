L'INAF supervisarà les asseguradores

La nova llei del sector s’adaptarà als nous temps, als requeriments internacionals i protegirà més els consumidors

El ministre de Finances, Jordi Cinca, va presentar ahir el projecte de llei d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances. Entre les novetats que aporta el text, que haurà d’aprovar el Consell General, hi ha que l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) serà qui supervisi el sector, enlloc del ministeri de Finances com fins ara. Aquest canvi implicarà, de retruc, un canvi en el nom de l’organisme, que passarà a dir-se Institut Nacional Andorrà d’Assegurances i Finances (INAAF).

La llei regularà un sector que, tal com va reconèixer Cinca, actualment té una legislació “molt desfassada”, que data del 1989 i que dóna