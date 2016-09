El PS demana a Andorra Telecom el contracte de compravenda de MásMóvil

La consellera general del PS, Rosa Gili, ha tramitat una demanda d’informació a Sindicatura mitjançant la qual vol obtenir tota la documentació relacionada amb l’adquisició per part d’Andorra Telecom de part de les accions de la companyia espanyola de telecomunicacions MásMóvil. La formació vol poder conèixer amb més detalls els termes de l’operació per poder fer una millor valoració tot recordant l’elevat cost que aquesta ha tingut per a les arques de l’empresa del Principat. La parlamentària reclama “el contracte de compravenda d’accions entre la companyia espanyola MásMóvil i Andorra Telecom”. L’operació ascendeix a un valor de 10,5 milions d’euros.