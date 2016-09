Un nord-americà va intentar sortir d'Andorra amb 1.150 bitllets de 100 dòlars amagats a la butxaca dels pantalons i en una motxilla. És la segona intervenció més important de l'any

Els bitllets comissats per la Guàrida Civil Els bitllets comissats per la Guàrida Civil Guàrdia Civil

Actualitzada 14/09/2016 a les 13:39

La Guàrdia Civil espanyola ha comissat 102.238,92 euros (valor del canvi dels 115.000 dòlars confiscats) a un conductor que volia sortir del Principat per la frontera de la Farga de Moles. L'actuació, que és la més important en quantitat de diners en el que va d'any, va tenir lloc dilluns passat.



El comís es va fer a les 14.00 a un home de 66 anys i de nacionalitat nord-americana. Conduïa un vehicle de la marca Mercedes i pretenia introduir a Espanya 103.239,1 euros (1.150 bitllets de 100 dòlars i la resta en euros). Els duia amagats en una butxaca dels pantalons i en una motxilla.



Quan els agents de les dependències de l'Agència Tributària espanyola van haver verificat la quantitat de diners, es va aixecar acta per la comissió d'una infracció a la normativa de blanqueig de capitals, perquè la quantitat permesa. L'infractor va continuar el viatge amb 1.000,18 euros en concepte de "mínim de supervivència". La resta va quedar dipositat a la duana, a disposició de la comissió per a la prevenció del blonqueig de capitals i infraccions monetàries del Banc d'Espanya.



La segona actuació més important

La intervenció de dilluns és la segona més important feta per la policia espanyola durant el 2016. La més important pel que fa a la quantitat de diners confiscats va tenir lloc el 3 de maig passat, quan un home de nacionalitat espanyola va intentar introduir a Espanya 168.120 euros.

#1 Telepatia

(14/09/16 13:51)