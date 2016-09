Andorra Telecom i Unicef renoven l'acord per a la cessió dels telèfons solidaris

Andorra Telecom i Unicef Andor­ra van renovar ahir al matí a l’oficina comercial de la companyia el conveni de col·laboració per a la cessió dels telèfons solidaris 120 i 606. Amb aquesta acció, que tal com va indicar el director de relació amb el client d’Andorra Telecom, Josep Vilana, “ja fa molts anys que es realitza”, Andor­ra Telecom revertirà a Unicef el 100% de l’import que es recapti tant amb els SMS enviats al 120, que tenen un cost de 0,90 cèntims, com amb les trucades al 606, que suposen un import de dos euros. En aquest sentit, la directora