Una perla confidencial

Una dona denuncia que el propietari d’una joieria, amb el qual es va entrevistar per un lloc de feina, va tenir accés de manera il·legal a la seva fitxa penal a través d’un agent. La defensa insinua en el judici que tot plegat és un muntatge perquè no la va contractar.

El que va començar com un procés laboral va acabar ahir en el Tribunal de Corts en un cas en què una dona va denunciar el joier que l’anava a contractar i un policia que, suposadament, van accedir i difondre les seves dades penals de manera il·legal. Durant el judici van testificar diversos agents com a testimonis, fins i tot el director del cos, Jordi Moreno, que va explicar el protocol a l’hora de consultar fitxes policials.

Segons la denunciant, tot va començar al setembre del 2012 quan va realitzar una entrevista per treballar en una joieria on li van demanar