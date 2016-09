Un tercer batlle per lluitar contra el blanqueig de capitals

Enric Casadevall reconeix que el ‘cas BPA’ té influència en la decisió

La justícia del Principat comptarà, aproximadament d’aquí a dos mesos, amb un tercer batlle especialitzat en delictes de blanqueig de capital, narcotràfic i crim organitzat. Així ho va avançar ahir el president del Consell Superior de la Justícia (CSJ), Enric Casadevall, que va relacionar aquest futur nomenament amb el cas BPA, per l’elevat volum de feina que comporta.

Casadevall va explicar que aquesta secció està molt carregada i que “ara tenim dos batlles especialitzats i un que treballa a temps parcial”. “Com que hi ha una acumulació d’assumptes, com BPA, causes de blanqueig i de narcotràfic, el temps que calgui n’hi