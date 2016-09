La policia diu que les multes per soroll són fonamentades

La policia manté que les multes per soroll que ha imposat contra el bar L’Alternativa de la plaça Guillemó són fonamentades. Els propietaris de l’establiment estan duent a terme una campanya de recollida de signatures per la que consideren una actuació policial desproporcionada contra el negoci, que ja ha rebut cinc multes per sorolls –que asseguren que són infundades–.

Amb tot, fonts policials van destacar ahir que si s’han imposat sancions és perquè s’ha constatat que s’ha produït una infracció. Amb tot, segons van explicar, els agents habitualment no fan les comprovacions amb un mesurador del so –recurs que s’utilitza si