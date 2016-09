Els comptables demanen una reunió amb Tributs per les hores d’espera a l’Agència Tributària a causa de l’escàs personal, els problemes informàtics i l’intensiu de l’estiu

Els comptables han demanat una reunió amb els responsables de Tributs per presentar les múltiples queixes sobre com s’ha estat gestionant i es gestiona l’atenció al públic relativa a la liquidació i canvis de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF). Diversos comptables i assessors fiscals van mostrar ahir el profund malestar per la que entenen que ha estat una planificació deficient per part de Govern, que ha derivat en “un autèntic caos”, segons van manifestar alguns dels professionals concernits. A efectes pràctics, durant l’estiu i especialment a l’agost i primers dies de setembre, han tingut lloc cues