Detingut un espanyol per donar un cop de peu i una empenta a la germana

També una resident portuguesa va ser detinguda per un delicte contra la llibertat sexual i la intimitat

Actualitzada 12/09/2016 a les 14:14

La policia va detenir un total de quatre persones al llarg de la setmana passada. Un d'ells va ser un espanyol no resident que va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física en l'àmbit domèstic. Els fets van succeir ahir a les 2:30 hores quan es va produir una disputa familiar banal en un establiment hoteler de la capital en què l'home va donar un cop de peu i una empenta a la germana.



També una dona portuguesa resident de 48 anys va ser detinguda el dimecres com a presumpta autora d'un delicte contra la llibertat sexual i contra la intimitat. Aquest darrer, va ser el mateix motiu pel qual un andorrà de 57 anys va ser detingut el mateix dia.



Finalment, el ahir a la matinada, un espanyol resident de 28 anys va ser detingut a la frontera del riu Runer com a presumpte autor contra la salut pública quan entrava al Principat en possessió d'1 gram de cocaïna. Destaca que la setmana va acabar sense cap detingut per delictes contra la seguretat col·lectiva per conducció amb una taxa d'alcoholèmia superior a la permesa.