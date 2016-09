El bar situat a la plaça Guillemó ha recollit mig miler de signatures per protestar contra les multes per sorolls que rep

Mobilització per donar suport al bar L’Alternativa de la plaça Guillemó d’Andorra la Vella. El local ha decidit engegar una campa­nya de recollida de signatures per protestar contra el que considera una persecució en contra del negoci. Segons explica la gerent, Rosa Maria Muñoz, dos veïns del bloc de pisos on hi ha ubicat l’establiment que es queixen de sorolls han aconseguit que fins al moment la policia ja hagi imposat cinc multes d’entre 200 i 300 euros –de les quals n’han pagat dues– cadascuna per aquesta qüestió.

Unes denúncies que veuen infundades i que han portat Muñoz i els treballadors