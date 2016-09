La llei de col·laboració amb els comuns no serà qualificada

Actualitzada 11/09/2016 a les 06:43

Agències Andorra la Vella

La futura llei de col·laboració entre d’administració general i els comuns, no serà finalment qualificada, tot i que el projecte de llei aprovat pel Govern tingui aquesta qualificació. Així ho va aprovar la junta de presidents aquesta setmana, després que els tècnics jurídics de la Sindicatura hagin considerat que el text no modifica les competències dels comuns i que, per tant, tal com marca la Constitució, no és necessari que se li atribueixi aquest caràcter.

El projecte de llei, que té un termini per presentar esmenes que s’acaba el 22 de setembre, regularà la mobilitat del personal entre administracions i les mancomunitats de serveis entre comuns per optimitzar recursos. Des del grup liberal es considera que aquest canvi, com que afecta el títol de la llei, no es pot fer via esmena, sinó que s’ha de retornar el text al Govern per tal que es modifiqui. La Sindicatura està estudiant la qüestió, tot i que d’entrada considera que no seria necessari retornar el text, sinó que es pot modificar a través de les esmenes.