La investigació de l’amenaça a BPA ‘obliga’ la Batllia a demanar l’interrogatori de comissaris i de l’agregat d’Interior de l’ambaixada, amb immunitat diplomàtica

La causa oberta arran de les declaracions d’Higini Cierco a la Batllia on explicava que havia estat víctima d’amenaces per part de la policia patriòtica espanyola ha pres un nou rumb. L’advocat de la família Pujol ha adjuntat al dossier l’informe del comissari espanyol José Manuel Villarejo, on reconeix tant les coaccions realitzades als Cierco com que va ser aquesta coerció la que va propiciar que Banca Privada delatés els Pujol i facilités l’extracte bancari de Marta Ferrusola i quatre dels seus fills, corresponent al període entre final del 2010 i principi del 2011, quan els fons van arribar a