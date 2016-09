“BPA no deixa de ser un accident dins del repte d'adaptar-se”

El polític demòcrata creu que la plaça financera andorrana està consolidada malgrat els danys causats per l'afer i admet que la crisi pot comportar “cert desgast polític”

Ladislau Baró afronta un dels cursos polítics més complexos de les quasi dues dècades –amb algun parèntesi– que fa que és a la cambra. L’afer BPA, l’acord d’associació amb Europa i la reforma sanitària tornaran a ser damunt la taula.



Passarà factura a demòcrates l’‘afer BPA’?

Ja ho veurem. Una crisi d’una magnitud com la de BPA té molts efectes secundaris. I pot ser que això comporti cert desgast polític, però també cal posar èmfasi en el conjunt, de com s’ha solucionat. S’ha trobat una via de solució que és força òptima. La plaça financera no ha estat posada en perill, només