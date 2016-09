La nota inclou que els Pujol tenien uns 500 milions a Andorra

El comissari Villarejo recomana que es continuï collant Banca Privada per obtenir més dades

Els Cierco s’estaven jugant molt a Banco Madrid i l’amenaça de quedar-se sense llicència per operar a Espanya era molt dura. Cal recordar que BPA havia pagat 120 milions d’euros a la caixa basca Kutxa per l’entitat madrilenya. El pagament no es va produir immediatament, ja que l’operació va ser intervinguda pel Servei Executiu de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (Sepblac) i el Banc d’Espanya, fins al primer trimestre del 2011. No va ser fins llavors quan el Congrés d’Espa­nya va emetre un conveni d’intercanvi d’informació pel qual Andorra va deixar de ser paradís