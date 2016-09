Incidència a la meitat de les línies fixes

L’avaria en el servei es va allargar més de tres hores i va provocar dificultats de connexió

Una avaria de la central de telefonia fixa d’Andorra Telecom va causar problemes al servei durant bona part del matí d’ahir. Així es va informar des de la parapública mitjançant un comunicat. La incidència es va iniciar a les nou del matí i no es va poder solucionar fins a les 12.20 hores. Segons es va detallar des de la companyia, l’afectació va provocar dificultats de connexió que en el moment punta va arribar a afectar la meitat de les línies que hi ha donades d’alta.

Un cop detectada l’avaria i per mirar de posar-hi remei el més ràpid possible, els