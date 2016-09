Saboya considera inevitable abordar el debat sobre el dret d'asil

El ministre considera que cal tractar la qüestió amb de manera "assossegada i amb temps”

Actualitzada 08/09/2016 a les 19:12

Redacció Canillo

L'asil és un debat que s’ha d'abordar a Andorra, segons el ministre d'Afers Exteriors, Gilbert Saboya. La voluntat per acollir refugiats expressada pel Govern ara fa un any i la necessitat d’un marc normatiu fa plantejar a l’executiu la necessitat d’obrir un debat sobre la conveniència o no que Andorra signi la Convenció de Ginebra sobre Refugiats i el Dret d’Asil, un conveni que Saboya avisa que inclou “molts més aspectes que l’arribada de refugiats”. Per això, una vegada superat el tràmit per encabir jurídicament el reconeixement de l’estada dels refugiats al país caldrà, segons el ministre “un debat assossegat i amb temps”.



Sobre les recomanacions fetes per Nacions Unides a Andorra en matèria de drets humans perquè el país subscrigui l’acord internacional, el ministre recorda que el país té una “una agenda molt gran de convenis internacionals que donen compliment a diferents compromisos i per tant, hem d’anar ordenant perquè hem d’anar dedicant-nos a les diferents prioritats que tenim”. Igualment, considera “inevitable” afrontar aquest debat en el futur que ha qualificat d’”inevitable”, tot i que el conveni regula “aspectes molt delicats en una comunitat com l’andorrana”.



El ministre assegura que durant la propera sessió parlamentària registrarà una proposta legislativa que fixarà els drets i deures i de les persones refugiades, segons la directiva europea del 2001, que va ser transposada a Espanya el 2003, “que sigui una garantia i que tothom tingui un bon confort amb els immigrants”. Ha recordat que les darreres persones refugiades van patir dificultats a establir-se o circular i que per tant, aquest marc jurídic podrà protegir-los. Saboya espera que el tràmit “sigui votat abans de finals d’anys” i permeti obrir els canals d’arribada dels refugiats.



Amb aquest text ja quedarà regulada la seva situació jurídica dels refugiats al país. “I més endavant ja farem una reflexió més ampla sobre els conceptes generals sobre el dret d’asil i refugi perquè és un debat que haurem de tenir”. La legislació tractarà aspectes com l’accés a l’educació, a la sanitat, al dret al treball. El titular d'Exteriors ha recordat que en aquest temps “hem tingut molt bona resposta sempre, també de persones privades i organitzacions no governamentals” per tal de col·laborar en l’acollida.



Sobre el pacte d’estat de l’acord d’associació de la Unió Europea, Saboya ha mostrat l’esperança que “el clima es vagi destensant” i ha reiterat la intenció del Govern per continuar informant els grups parlamentaris, recordant que el 13 de setembre hi ha programada una trobada amb diferents sectors econòmics i socials per comunicar les novetats sobre l’acord i “que el diàleg continua”.