Mor un home al camí de Prats mentre feia el pelegrinatge a Meritxell

Actualitzada 08/09/2016 a les 14:07

Un home d'uns seixanta anys ha mort aquest migdia mentre estava fent el pelegrinatge a la basílica de Meritxell, segons han informat els bombers. A les 13.45 hores el cos de guàrdia ha rebut l'alerta que hi havia un home inconscient estés al terra al camí de Prats a Canillo, a l'altura de l'oratori de la creu de Carlemany, a uns quinze minuts de la carrtera.



Els bombers, que s'hi han desplaçat en helicòpter per agilitzar el rescat, i els efectius del SUM li han practicat les maniobres de reanimació però no han pogut fer res per salvar-li la vida.



Tot apunta, segons han assenyalat els bombers, que l'home hauria mort per causes naturals. El difunt tenia antecedents de diabetis.

