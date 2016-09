En el discurs del dia de Meritxell reclama que la incomunicació no s'instal·li al Consell General

Actualitzada 08/09/2016 a les 11:39

No tenir la "temptació de ser forts amb els febles i febles amb els forts" és un dels missatges que ha llençat el síndic general Vicenç Mateu que ha recordat en el tradicional discurs del dia de Meritxell a la Casa de la Vall que "la cohesió és un dels valors que tenim" recordant la necessitat que el país i els seus governants siguin "generosos". Mateu ha recordat com l'obra "Incomunicació" de Joan Brossa es troba instal·lada de fa pocs dies al Consell General, que -ha dit- és "el recordatori d’allò que mai hauria ser". Així mateix, Mateu ha demanat que al Consell General és puguin prendre les millors decisions per Andorra amb "consensos més amplis".

