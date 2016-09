El comú ha editat el llibre 'La petita història de Mossèn Ramon de Canillo', il·lustrat per Pilarín Bayés

Actualitzada 08/09/2016 a les 12:47

El Comú de Canillo ha volgut retre homenatge als 50 anys que mossèn Ramon Rossell és rector de la parròquia editant el llibre que porta per títol 'La petita història de Mossèn Ramon de Canillo', que forma part de la col·lecció 'Petites històries' de l'editorial Mediterrània, formada per gairebé 300 títols que expliquen la història de diferents indrets, personatges o tradicions d'arreu dels països de parla catalana. La presentació del llibre, amb il·lustracions de Pilarín Bayés i escrita per la periodista Marta Tort, s'ha fet coincidir amb els actes de la vigília del Dia de Meritxell, abans l'aperitiu de germanor ofert pels cònsols en acabar la vetlla. Cal remarcar que precisament l'any passat mossèn Ramon va encarregar-se d'escriure un altre volum de la col·lecció, 'La petita història de Meritxell', colze a colze amb la il·lustradora catalana, amb la qual manté una bona amistat.



'La petita història de Mossèn Ramon de Canillo' repassa la biografia de Ramon Rossell i Serra, nascut el 1939 a Bellcaire d'Urgell, i en especial des de l'any 1966, quan va ser ordenat rector de Canillo i va trepitjar per primera vegada la parròquia. Dirigit a un públic infantil, el llibre repassa la trajectòria del mossèn explicada des de la visió d'un infant que participa a les colònies populars d'AINA. Al llarg del relat es donen a conèixer curiositats i anècdotes de la seva tasca, no només religiosa sinó també com a impulsor de la casa de colònies AINA.



El cònsol major de Canillo, Josep Mandicó, ha pres la paraula al final de l'eucaristia per retre homenatge als 50 anys de trajectòria de mossèn Ramon, i l'ha obsequiat amb el llibre, davant l'ovació de tots els assistents a la basílica de Meritxell. A continuació, tres persones de diferents generacions que han passat per AINA, encapçalades per la consellera general Meritxell Palmitjavila, li han ofert unes paraules d'agraïment i d'estima. L'homenatge també ha comptat amb la col·laboració d'un grup d'infants d'AINA, que han cantat les cançons insígnia de la casa de colònies.



El comú de Canillo ha editat un total de 1.500 exemplars del llibre, que s'ha posat a la venda a un preu de 5 euros, que es destinaran a AINA.