L’augment de la demanda ha anat lligat a un increment dels preus als establiments, que de mitjana ha estat de prop del 15%

Els establiments adherits a la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) han tancat l’estiu amb un augment de l’ocupació respecte a la campanya passada. Entre juny i agost, l’indicador s’ha situat en el 60%, 8,3 punts per sobre del 2015. L’agost ha estat el mes estrella, amb el 75,76% de les habitacions plenes durant els 31 dies del mes, tres punts per sobre de l’any passat. Juny i juliol es van tancar amb un 40,29% i un 63,97% d’ocupació, respectivament.

La mitjana en ocupació de juny, juliol i agost d’aquest any és la millor des del 2011, que és des de quan l’entitat