Adjudicats els treballs de neteja dels cursos d'aigua d'Andorra

Les societats Domèstica de Serveis, SL. i Avet Negre seran les encarregades de tractar 25 quilòmetres de rius

Actualitzada 07/09/2016 a les 17:08

El consell de ministres d'avui ha adjudicat els treballs de neteja de residus i vegetació, i restauració de marges dels cursos d’aigua d’Andorra. En total es netejaran uns 25 quilòmetres de rius de les set parròquies després que el departament de Medi Ambient i Sostenibilitat també hagi contactat els comuns per conèixer les seves necessitats.



Les actuacions que tenien un caràcter urgent van ser tractades durant la passada primavera. La resta de sol·licituds va ser avaluada en funció del temps passat des la última actuació a la zona, la proximitat de les zones urbanitzades i les infraestructures, i en les conques amb acumulació de neu o risc hidràulic conegut. Les actuacions als rius que resten per realitzar s’estan portant a terme fins el pròxim mes de desembre.



Els treballs consisteixen en l’extracció dels arbres morts, o que presenten un estat sanitari deficient, per evitar la seva possible caiguda davant de fort vent o avinguda d’aigua. Igualment, en els trams on s’actua es desbrossa la vegetació dels marges i de la llera amb l’objectiu de garantir unes condicions mínimes d’escolament de les aigües, en cas de crescuda del nivell de riu. Aquestes feines s’han de realitzar per mantenir el bon estat ecològic de la vegetació de ribera d’acord amb el seguiment fet periòdicament pel departament de Medi Ambient i Sostenibilitat.



L’adjudicació ha recaigut en la UTE constituïda per les societats Domèstica de Serveis, SL i Avet Negre per valor de 151.729 euros. És de destacar que amb la licitació conjunta dels dos serveis s’ha aconseguit un estalvi d’uns 30.000 euros.



Emmagatzematge i la integració de dades



El consell de ministres també ha aprovat licitar un concurs internacional per a la implementació d’una eina potent i segura per a l’emmagatzematge i la integració de dades administratives i estadístiques (Data Warehouse), així com els serveis de la posada en marxa, migració i serveis de consultoria que permeti l'explotació estadística i la reutilització segura de la informació provinent de diversos sistemes.



La implementació d’aquesta tecnologia al servei del departament d’Estadística i de la resta del sistema estadístic del Principat ve motivada pel resultat de la consultoria realitzada amb el departament de Sistemes d’Informació, en la qual hi ha participat els diferents proveïdors d’informació per la realització d’estadístiques oficials que inclourà el Pla d’estadística 2017-2020: departament de Tributs i Fronteres, Àrea de Cartografia, CASS, SAAS i Comuns. Aquest estudi ha identificat les necessitats de negoci, les funcionals internes i externes, i les tecnològiques i d’infraestructura a curt, mig i llarg termini dels futurs productors de l’estadística pública andorrana, especialment en el cas del departament d’Estadística.



Seguint els principis de l’estadística oficial marcats per la Llei de la Funció de l’Estadística Pública, i d’acord amb el codi de bones pràctiques de les estadístiques europees, aquesta tecnologia pretén impulsar un model de producció de dades basat en l’aprofitament intensiu de la informació administrativa. Aquesta tecnologia preveu l’absolut respecte a la legislació sobre protecció de dades personals. L’objectiu de la implementació d’aquesta eina és facilitar l’assoliment d’un triple objectiu: oferir estadístiques més coherents i actualitzades, optimitzar la despesa de recollida de dades i minimitzar la càrrega estadística a les unitats informants.



Barreres dinàmiques entre Aixovall i Os de Civís



Finalment, la reunió de Govern ha adjudicat avui una nova instal·lació de barreres dinàmiques que dóna continuïtat als treballs de protecció que l’executiu porta a terme en zones de risc de despreniment rocosos al país.



En concret els treballs de col·locació de barreres dinàmiques adjudicats avui es realitzaran a la CG 6, en el tram situat entre el PK 1+124 i el PK 1+ 684. L’empresa adjudicatària mitjançant el concurs nacional ordinari és Desplom per un import total de 343.303,67 euros.



Aquesta zona presenta un nivell de perillositat alt, havent-se redactat un estudi detallat de vessant a partir del qual s’han determinat les proteccions a instal·lar que consisteixen, en aquesta fase d’actuació prioritària, en 150 metres de barrera de 3.000 kj de capacitat d’absorció d’energia i 6 metres d’alçada; i 116 metres de barreres dinàmiques de 6 metres d’alçada i 2.000 kj de capacitat d’absorció d’energia.



El termini d’execució previst d’aquests treballs és 18 setmanes.