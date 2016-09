Els fets van passar la matinada de dissabte a l’exterior d’un local d’oci d’Escaldes-Engordany

Un policia va haver de ser atès al servei d’urgències de l’hospital de Meritxell després de ser agredit per dos joves andorrans la matinada de dissabte passat. L’agent va patir ferides lleus i no va haver de ser ingressat a l’hospital. Segons van explicar fonts del cos, el policia va ser atès de petites esgarrapades provocades pels cops de puny dels agressors. Un dels nois, que va ser detingut amb el seu company, també va passar per l’hospital per ser guarit de les ferides que es va produir en el forceig amb els policies quan l’estaven reduint.

Els fets van ocórrer