El ministeri d’Educació reduirà de nou la flota de vehicles que s’encarreguen del servei per reduir costos

La reducció dels busos que s’encarreguen del transport escolar ha generat preocupació entre els pares. Per tal d’optimitzar recursos i tal com ja ha fet els darrers dos anys, l’executiu preveu fer servir menys vehicles. Pares afectats, consultats pel Diari, es queixen del greuge i no descarten demanar a l’executiu que reconsideri la decisió i que busqui altres vies per assolir l’estalvi econòmic.

Des de l’Associació de pares d’alumnes de l’Escola andorrana, Josep Vilaplana explica que no és “només reduir línies, això també implica en alguns casos augmentar el recorregut”. A més, afegeix que implicarà que alguns vehicles “que potser abans