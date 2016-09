“El senyor Pere López i jo no juguem a la mateixa divisió”

Molt crític amb l’actuació del govern en el ‘cas banca privada d’andorra’ i amb la inacció de l’executiu en reptes cabdals com ara l’apropament a europa o la reforma sanitària

President d’SDP i excap de Govern, Bartumeu repassa els temes d’actualitat política i evidència els descontentament amb l’actual executiu. Malgrat ser part activa en el cas BPA com a exadvocat dels accionistes majoritaris, no eludeix totes les preguntes respecte dels problemes de l’entitat.



Com afronten el curs polític?

Més enllà de la preocupació que hem manifestat sobre l’evolució de la situació de les relacions institucionals amb el país veí del sud, estem preparant l’assemblea general, el que seria un congrés polític, d’SDP.



Hi haurà iniciatives legislatives dels dos consellers generals?

Partint de la base d’una voluntat de parlar clar, el que no podem fer