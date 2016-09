Les companyies esperen la resposta dels recursos presentats al Govern

Cap empresa d’autobusos del país s’ha presentat encara al concurs per assumir la gestió de les línies de bus que va posar en marxa el Govern a principi de juny. El guanyador obtindrà la concessió del servei per als propers 25 anys però les empreses ja es van queixar del plec de bases, que consideraven massa inconcret. Per aquesta raó, la Cooperativa Interurbana i Montmantell hi van presentar sengles recursos que encara no han estat contestats per l’executiu, que paral·lelament va decidir allargar el termini per presentar ofertes fins al 30 de setembre.

Josep Maria Canals, director d’Autocars Nadal, assenyala que