El cap de Govern també s'ha trobat amb el president de Vallbanc

Actualitzada 05/09/2016 a les 18:04

El cap de Govern, Toni Martí, ha rebut avui al migdia el conseller delegat de J. C. Flowers, J. Christopher Flowers, el fons nord-americà que ha adquirit Vall Banc.



A la trobada també hi han estat presents el ministre d'Afers Exteriors, Gilbert Saboya, el director general del grup inversor i president de Vallbanc, Michael Christner, el conseller delegat de Vallbanc, Christopher Lieber i el conseller de Vallbanc, David Betbesé.



Martí "ha donat la benvinguda al país" a J. Christopher Flowers i "li ha expressat el desig que l'arribada del fons d'inversió permeti que Vallbanc esdevingui competitiva i atractiva per als clients, que impulsi la plaça financera andorrana i que sigui un element reactivador de l’economia del Principat.", tal com ha explicat Govern en un comunicat.



El consell d'administració de l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB) va formalitzar el passat mes de juliol l'acord d'adquisició de VallBanc amb la societat d'inversió nord-americana JC Flowers donant per tancat el procés de subhasta de la nova entitat bancària.