“No hi ha cap relació amb SDP més enllà de la del grup mixt”

La secretària d’organització del ps repassa els objectius del partit a l’inici del curs polític, els reptes d’un govern marcat per l’‘afer bpa’ i la situació de l’esquerra al principat

El nou curs polític arrenca després de les vacances amb l’afer Banca Privada d’Andorra (BPA) com a protagonista de l’estiu i amb els partits en espera que el Govern mogui fitxa en els diversos reptes de país com ara l’associació amb Europa, la reforma sanitària o la nova Llei de la Funció Pública.



Com serà la tornada a la feina per als socialdemòcrates?

Estem pendents de la contesta de Govern en diversos assumptes com el del SAAS i el seu descontrol. Vam quedar que a la tornada de les vacances d’estiu aquell informe que hauria encomanant el Govern se’ns faria arribar. Entenc