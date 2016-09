El delegat dels sahrauís apunta al Govern pel retard en l'arribada

Actualitzada 04/09/2016 a les 06:49

El delegat del Front Polisario a Catalunya, Mah Iahdih, va apuntar ahir que un descuit del Govern va ser el causant del retard de cinc dies en l’arribada dels nens sahrauís que cada any passen les vacances d’estiu al Prin­cipat.

Iahdih va explicar que “des de fa uns anys hi ha una normativa europea que no permet concedir visats Schengen en passaports col·lectius”, que són els visats que s’usaven per autoritzar l’entrada de grups d’entre 5 i 35 persones. Per tant, són els països a títol individual els que han de tramitar l’entrada a cada persona. En el cas dels nens sahrauís que arriben des de fa onze anys al Principat és l’executiu qui “es posa en contacte amb el ministeri d’Exteriors espanyol perquè traslladi les instruccions al consolat espanyol d’Algèria”, ja que Andorra no té delegació en aquest país. “Enguany el consolat no rebia les orientacions específiques d’Andorra i no els podia fer. Al final van contactar i ho van arreglar, i van poder venir amb 5 dies de retard”, va especificar Iahdih.

Des de l’Associació d’Amics Solidaris amb el Poble Sahrauí, la seva presidenta, Lluïsa Hurtado, va destacar que “fa onze anys que vénen i no hi havia hagut mai cap problema”. “Encara no sé ben bé què ha passat perquè sempre ens han dit que volen que vinguin”, va afirmar, i va restar en espera d’una reunió amb responsables de Govern per esclarir les causes i començar a treballar de cara a l’estiu vinent.



Berenar

Els nou nens d’origen sahrauí que han passat l’estiu al Principat van acomiadar ahir la seva estada amb un berenar al restaurant de Prat del Roure abans de tornar, demà, al seu lloc de residència habitual, camps de refugiats del Sàhara Occidental i Algèria. Hurtado va destacar que han passat un bon estiu amb les famílies d’acollida i que espera que alguns puguin repetir l’experiència els propers anys.