Des d’inici d’any la policia ha rebut 23 denúncies, tantes com tot el 2015

La policia alerta d’un increment significatiu dels delictes d’extorsió sexual a la xarxa. Des d’inici d’any s’han denunciat fins a 23 casos del que es coneix popularment com a sextortion. És la mateixa xifra que en tot l’any passat i ja s’han superat àmpliament els 8 del 2014.

Des de la unitat de delictes tecnològics asseguren que aquestes pràctiques s’estan estenent globalment i Andorra no n’és una excepció. El comissari i cap de l’àrea de policia judicial i investigació criminal, Benjamí Rascagneres, assenyala que “la majoria no es denuncien”, per la qual cosa és complicat saber-ne la xifra exacta. Tots els