Andorra Telecom ha hagut d’actuar en 110 accions de denegació de servei comeses per ciberdelinqüents d’arreu del món

El Principat ha rebut 200 atacs de pirates informàtics entre el juliol i l’agost. Així ho assegura Andorra Telecom, que ha hagut d’actuar en 110 ocasions per evitar danys al servei. Tot i això, cinc vegades no ho va poder evitar.

La recopilació d’aquestes dades coincideix amb la posada en marxa, l’1 de juliol, d’un centre d’operacions de seguretat, anomenat SOC per les seves sigles en anglès. La creació del SOC però, no té relació amb els primers atacs de ciberdelinqüència registrats al país, a final de juny, segons asseguren des de la companyia.

Globalment, en aquests dos mesos el SOC ha