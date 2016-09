Consideren que el nombre d’accidents que s’hi registren demostra que “hi falta seguretat”

“Hi ha una cosa clara: el parc és un autèntic nyap”. Així de contundent es mostrava José Luís Fernández, el marit de la dona accidentada dilluns a la tirolina de Naturlandia, a l’hora de valorar l’estat de les instal·lacions. Fernández va indicar que l’accident va ser provocar per “un error humà” però a causa “dels nyaps amb què han de treballar els empleats”. La família considera que “falten moltíssimes mesures de seguretat i a la vista està la gran quantitat d’accidents que es produeixen”. De fet, es preguntava com pot ser que “als temps que estem el carro per ajudar