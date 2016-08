Una dona de 53 anys pateix lesions vertebrals i al glutis en topar amb les escales que es col·loquen per ajudar a baixar del giny

El parc temàtic de Naturlandia suma una nova denúncia per un accident a les seves instal·lacions. Aquesta vegada, però, l’atracció protagonista no és el Tobotronc, sinó la tirolina que surt d’un dels extrems de l’Airtrekk. Una dona de 53 anys, veïna de Sant Boi de Llobregat, va patir un accident dilluns al migdia que li va provocar ferides al glutis (porta 26 punts de sutura) i una fractura vertebral. Segons va relatar ella mateixa al Diari, l’incident va tenir lloc per “una negligència dels treballadors del parc”.

De fet, en la declaració d’accident que es va fer per dur a terme

#1 Gil

(31/08/16 08:21)